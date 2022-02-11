Мать Саакашвили надеется, что ее сын вскоре вернется в Украину

"Он очень неуютно себя чувствует. И вообще ясно, что он там не должен находиться. К сожалению, у нас ничего не двигается. Вчера мы получили информацию из Украины, которая меня очень обрадовала. Я в восторге от оперативности Генеральной прокуратуры Украины... Прокуратура признала его пострадавшим. Это для нас очень важно", – отметила она.

Аласания выразила надежду, что вскоре Саакашвили вернется в Украину.

"Я не знаю, как дальше будут развиваться события, но я очень надеюсь, что скоро он, наверное, вернется в Украину. Я очень на это рассчитываю. Я очень на это рассчитываю и очень прошу вас всех посодействовать этому и помочь ему вернуться в Украину", – обратилась мать политика.