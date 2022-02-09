Саакашвили спел гимн Украины в тбилисском суде. Видео

В начале заседания Михаил Саакашвили развернул флаг Украины, который, по его словам, прислали ему украинские депутаты, отмечает издание.

Возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлено, как политик спел гимн Украины. Зал его поддержал.

"Сегодня Михаил Саакашвили в поддержку Украины и украинцев во время очередного судебного заседания исполнил государственный гимн Украины с флагом в руках и призывом "Слава Украине!". В знак солидарности поддержали это исполнение и другие присутствующие в зале", – написала Ясько.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.