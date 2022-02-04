"Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей". Саакашвили из зала суда обратился к украинцам и пообещал общую победу

На заседании будут изучены доказательства стороны обвинения. В частности, прокуратура представит в суде нескольких свидетелей, пишет издание.

У здания суда собрались сторонники Саакашвили, а также члены основанной им партии "Единое национальное движение", сообщают "Новости – Грузия".

На заседание суда Михаил Саакашвили пришел в футболке с надписью "За волю України!". Соответствующее фото было опубликовано на его странице Facebook.

Из зала суда политик обратился к украинцам с речью, в которой сказал о полной поддержке Украины на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Саакашвили обвинил власти Грузии в нереагировании на агрессию РФ.

"Я хочу поприветствовать сейчас своих соотечественников в Украине. Я страдаю от того, что не могу быть сейчас с вами в это тяжелое время. Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей, которые испугались так, что не смогли даже вписать слово "агрессор" в свою резолюцию, за премьер-министра, который соврал, что заболел COVID-19, чтобы не ехать в Киев. Но вы должны знать, что народ Грузии на вашей стороне, я с вами и победа будет на нашей стороне. Я верю в народ Украины и в нашу общую победу!" – сказал политик.