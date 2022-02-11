Украина не просила о передаче Саакашвили – лидер правящей партии Грузии

Кобахидзе считает, что после попадания оппозиционера в тюрьму в Грузии стало спокойнее Фото: kmu.gov.ua

"Саакашвили – головная боль для украинцев, разумеется, меньшая, поскольку там у него нет стольких ресурсов. Это тут он вождь оппозиции, а там – нет, но все-таки и для них он головная боль. Исходя из этого, никакого интереса со стороны Украины и не видно, чтобы они просили нас передать им Саакашвили", – заявил Кобахидзе.

По мнению политика, после того, как Саакашвили был заключен в тюрьму, в Грузии стало гораздо спокойнее, "снизилась степень поляризации".

Он также заявил, что после приезда Саакашвили в Грузию "правоохранительные структуры оказались на должной высоте, исполнили закон и Саакашвили попал туда, куда и должен был попасть".