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ПОЛИТИКА

Украина не просила о передаче Саакашвили – лидер правящей партии Грузии

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Кобахидзе считает, что после попадания оппозиционера в тюрьму в Грузии стало спокойнее
Кобахидзе считает, что после попадания оппозиционера в тюрьму в Грузии стало спокойнее
Фото: kmu.gov.ua

Киев не обращался к Тбилиси с просьбой или требованием передать задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является украинским гражданином, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Об этом он сказал 10 февраля в эфире грузинского телеканала PalitraNews, перевод приводит Interpressnews.

"Саакашвили – головная боль для украинцев, разумеется, меньшая, поскольку там у него нет стольких ресурсов. Это тут он вождь оппозиции, а там – нет, но все-таки и для них он головная боль. Исходя из этого, никакого интереса со стороны Украины и не видно, чтобы они просили нас передать им Саакашвили", – заявил Кобахидзе.

По мнению политика, после того, как Саакашвили был заключен в тюрьму, в Грузии стало гораздо спокойнее, "снизилась степень поляризации".

Он также заявил, что после приезда Саакашвили в Грузию "правоохранительные структуры оказались на должной высоте, исполнили закон и Саакашвили попал туда, куда и должен был попасть".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе, задержание Саакашвили в Грузии
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