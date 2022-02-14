Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили

"Вчера вечером моя мамочка покинула этот мир. Тихо, спокойно в кругу мужа и детей. Мой лучик солнца потух, мой лучший пример. Не знаю как дальше быть, ведь я ни одного дня не прожила без нее на этой земле", – написала Рулофс.

Саакашвили 14 февраля в Facebook прокомментировал смерть Магды ван дер Пуль.

"Матери Сандры, Магды не стало. Она была очень хорошей, трудолюбивой, красивой женщиной. Магда страдала от Альцгеймера в последние несколько лет. Ее муж, Эдуард, купил квартиру рядом с клиникой, чтобы видеть Магду каждый день. Сандра летала из Тбилиси домой почти каждые выходные, а также заботилась о своей матери", – написал он.

Он отметил, что в последние две недели состояние Магды ван дер Пуль ухудшилось. Саакашвили выразил соболезнование семье Сандры Рулофс, подчеркнув, что сейчас не имеет права даже на телефонный звонок.

"У меня нет другого выбора, даже телефонные звонки запрещены", – написал политик.