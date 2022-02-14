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14 февраля, 2022
 
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Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили

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Саакашвили выразил соболезнования своей экс-жене в социальной сети
Саакашвили выразил соболезнования своей экс-жене в социальной сети
Фото: ЕРА

10 февраля скончалась бывшая теща находящегося сейчас в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, мать экс-первой леди Грузии Сандры Рулофс 78-летняя Магда ван дер Пуль. О ее смерти 11 февраля в Facebook сообщила Рулофс.

"Вчера вечером моя мамочка покинула этот мир. Тихо, спокойно в кругу мужа и детей. Мой лучик солнца потух, мой лучший пример. Не знаю как дальше быть, ведь я ни одного дня не прожила без нее на этой земле", – написала Рулофс.

https://www.facebook.com/sandra.e.roelofs/posts/10159123158598462

Саакашвили 14 февраля в  Facebook прокомментировал смерть Магды ван дер Пуль.

"Матери Сандры, Магды не стало. Она была очень хорошей, трудолюбивой, красивой женщиной. Магда страдала от Альцгеймера в последние несколько лет. Ее муж, Эдуард, купил квартиру рядом с клиникой, чтобы видеть Магду каждый день. Сандра летала из Тбилиси домой почти каждые выходные, а также заботилась о своей матери", – написал он.

Он отметил, что в последние две недели состояние Магды ван дер Пуль ухудшилось. Саакашвили выразил соболезнование семье Сандры Рулофс, подчеркнув, что сейчас не имеет права даже на телефонный звонок.

"У меня нет другого выбора, даже телефонные звонки запрещены", – написал политик.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/484877503007852

Контекст:

Саакашвили с 1993 года был женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс. У пары двое сыновей: Эдуард (1995) и Николоз (2005).

Сейчас у политика отношения с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Публично о них стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Теги: Грузия, смерть, Михаил Саакашвили, Сандра Рулофс
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