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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что намерен подписать указ о признании "ЛДНР"

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что намерен подписать указ о признании "ЛДНР" / ГОРДОН

Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с лидерам Франции и Германии, который состоялся 21 февраля, заявил, что в ближайшее время подпишет указ о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР."

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем Путин рассказал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация "вокруг Донбасса".

В Кремле напомнили, что ранее Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ о признании "независимости" "ЛДНР", а сегодня соответствующие обращения поступили от главарей "ДНР" и "ЛНР".

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", – сказано в сообщении.

Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Шольц осудил планы признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и подчеркнул, что такой шаг "вопиюще противоречит" Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.

"В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня. Россия несет здесь особую ответственность", – сказано в сообщении немецкого правительства. 

Елисейский дворец пока не информировал о подробностях разговора Макрона с Путиным и Шольцем. 

Также Шольц и Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офис президента Украины не сообщил подробностей. В твите Зеленского было сказано, что разговор был посвящен сегодняшнему заседанию Совета безопасности РФ

Президент Украины также рассказал, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. По данным СМИ, оно должно было начаться в 20.00

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил "РИА Новости", что "в ближайшее время" глава Кремля выступит с видеообращением к россиянам. Он не уточнил, когда точно это произойдет и чему будет посвящено обращение.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассматривали вопрос признания "ЛДНР". На нем все выступавшие выступили в поддержку признания, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня"

Решение о признании "ЛНДР" Россией может принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным украинской стороны, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент РФ Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину и что Россия нападет на Киев

Новость дополняется. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Минские соглашения, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, Эммануэль Макрон, ОРДЛО, Олаф Шольц
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