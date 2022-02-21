Путин сообщил Макрону и Шольцу, что намерен подписать указ о признании "ЛДНР"

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем Путин рассказал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация "вокруг Донбасса".

В Кремле напомнили, что ранее Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ о признании "независимости" "ЛДНР", а сегодня соответствующие обращения поступили от главарей "ДНР" и "ЛНР".

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", – сказано в сообщении.

Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Шольц осудил планы признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и подчеркнул, что такой шаг "вопиюще противоречит" Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.

"В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня. Россия несет здесь особую ответственность", – сказано в сообщении немецкого правительства.

Елисейский дворец пока не информировал о подробностях разговора Макрона с Путиным и Шольцем.

Также Шольц и Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Офис президента Украины не сообщил подробностей. В твите Зеленского было сказано, что разговор был посвящен сегодняшнему заседанию Совета безопасности РФ.

Президент Украины также рассказал, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. По данным СМИ, оно должно было начаться в 20.00.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил "РИА Новости", что "в ближайшее время" глава Кремля выступит с видеообращением к россиянам. Он не уточнил, когда точно это произойдет и чему будет посвящено обращение.