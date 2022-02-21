Боевики обстреляли Новолуганское, погиб мирный житель – глава Донецкой ОГА

"Только что боевики обстреляли пгт Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский, мужчина", – написал он.
Кириленко уточнил, что погибший был 1970 года рождения.
Глава ОГА опубликовал фото обстрелянного поселка.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
21 февраля по состоянию на 17.00, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики 54 раза нарушили перемирие, ранение получили четверо украинских военнослужащих.