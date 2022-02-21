Боевики обстреляли Новолуганское, погиб мирный житель – глава Донецкой ОГА

"Только что боевики обстреляли пгт Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский, мужчина", – написал он.

Кириленко уточнил, что погибший был 1970 года рождения.

Глава ОГА опубликовал фото обстрелянного поселка.