С начала суток на Донбассе ранены четверо украинских военнослужащих – штаб ООС

"По состоянию на 17.00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья – разной тяжести", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в понедельник открывали огонь в районе более 30 населенных пунктов. Чаще других обстреливали Водяное и Счастье – по пять раз.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – подчеркнули в пресс-центре.

По данным издания "Сегодня", один из бойцов ВСУ погиб.