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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала суток на Донбассе ранены четверо украинских военнослужащих – штаб ООС

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У раненых разное состояние здоровья, отметили в штабе ООС
У раненых разное состояние здоровья, отметили в штабе ООС
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

21 февраля на Донбассе в результате действий боевиков ранения получили четверо украинских военнослужащих, проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"По состоянию на 17.00 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья – разной тяжести", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в понедельник открывали огонь в районе более 30 населенных пунктов. Чаще других обстреливали Водяное и Счастье – по пять раз.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/316909703797680

По данным издания "Сегодня", один из бойцов ВСУ погиб.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Также боевики объявили на оккупированной территории Донбасса мобилизацию.

Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называют фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.

Теги: Донбасс, военные, оккупация, боевики, раненые, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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