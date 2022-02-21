В РФ заявили, что взяли в плен перешедшего границу украинского военного. В ВСУ это назвали "полнейшей выдумкой"

ТАСС пишет, что Бортников говорил о двух диверсионных группах, якобы состоящих из украинских военных. По его словам, их уничтожили в ходе боя.
В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в ходе брифинга, который транслировался в Facebook, заявили, что сообщения российских СМИ о проникновении на российскую территорию диверсионно-разведывательной группы из Украины – "полнейшая выдумка".
Подобную информацию в штабе ООС называют "продуктом российской фабрики фейков".
"Объединенные силы не ведут и не планируют никаких наступательных действий. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и создают другие провокации для нагнетания ситуации", – говорится в заявлении украинского командования.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал информацию об "украинских диверсантах" фейком российской пропаганды.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.