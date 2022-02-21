В РФ заявили, что взяли в плен перешедшего границу украинского военного. В ВСУ это назвали "полнейшей выдумкой"

ТАСС пишет, что Бортников говорил о двух диверсионных группах, якобы состоящих из украинских военных. По его словам, их уничтожили в ходе боя.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в ходе брифинга, который транслировался в Facebook, заявили, что сообщения российских СМИ о проникновении на российскую территорию диверсионно-разведывательной группы из Украины – "полнейшая выдумка".

Подобную информацию в штабе ООС называют "продуктом российской фабрики фейков".

"Объединенные силы не ведут и не планируют никаких наступательных действий. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и создают другие провокации для нагнетания ситуации", – говорится в заявлении украинского командования.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал информацию об "украинских диверсантах" фейком российской пропаганды.