В Раде зарегистрирован проект постановления Новинского о переговорах между ВР и Госдумой РФ по Донбассу

Авторы инициативы предлагают Раде выступить "с превентивной инициативой о незамедлительном начале стратегических консультаций" с депутатами российской Госдумы "по нормализации обстановки, формулировке общей позиции о недопущении дальнейшей эскалации ситуации и роста военного напряжения".
Нардепы заявили, что их цель – "создание обоюдных гарантий устойчивого мира и решение проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с "Минскими соглашениями".
Они предполагают, что для этого в Верховной Раде Украины будет создана представительная группа народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального собрания Российской Федерации.
В проекте постановления они предлагают обратиться к международным партнерам Украины с "предложением свернуть информационную кампанию по нагнетанию ситуации вокруг Украины", а также вернуть своих дипломатов в Киев и подтвердить готовность "продолжить многосторонний диалог о всеобщей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте".
"В сегодняшних обстоятельствах безответственно и даже преступно бездействовать, поскольку решается судьба Украины, судьба нашего народа, судьба народов-соседей и, без преувеличения, судьба континента. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", – цитирует Новинского агентство "Українські новини".
Госдума России 15 февраля приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что "эвакуированные" самостоятельно возвращаются домой.
21 февраля стало известно, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР" "республиками".
Путин заявил, что сегодня примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" "республиками". Об этом он объявил на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено ситуации на Донбассе.