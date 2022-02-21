В Раде зарегистрирован проект постановления Новинского о переговорах между ВР и Госдумой РФ по Донбассу

Вадим Новинский: Нам нужен новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение Фото: pravda.com.ua

Авторы инициативы предлагают Раде выступить "с превентивной инициативой о незамедлительном начале стратегических консультаций" с депутатами российской Госдумы "по нормализации обстановки, формулировке общей позиции о недопущении дальнейшей эскалации ситуации и роста военного напряжения".

Нардепы заявили, что их цель – "создание обоюдных гарантий устойчивого мира и решение проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с "Минскими соглашениями".

Они предполагают, что для этого в Верховной Раде Украины будет создана представительная группа народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального собрания Российской Федерации.

В проекте постановления они предлагают обратиться к международным партнерам Украины с "предложением свернуть информационную кампанию по нагнетанию ситуации вокруг Украины", а также вернуть своих дипломатов в Киев и подтвердить готовность "продолжить многосторонний диалог о всеобщей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте".

"В сегодняшних обстоятельствах безответственно и даже преступно бездействовать, поскольку решается судьба Украины, судьба нашего народа, судьба народов-соседей и, без преувеличения, судьба континента. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", – цитирует Новинского агентство "Українські новини".