Новинский: Рада должна выступить с инициативой о немедленном начале стратегических консультаций с Федеральным собранием РФ

"Вместо новых мирных инициатив и новых эффективных переговорных форматов мы сталкиваемся с информационной и политической кампанией по нагнетанию ситуации, с апокалиптическими прогнозами в мировых СМИ, с паникой в дипломатической среде и одновременно – с интенсивным накачиванием Украины оружием. Нас готовят и толкают к войне. В таких обстоятельствах считаю безответственным и даже преступным бездействовать. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который предотвратит конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", – сказал нардеп.

Он добавил, что представлять Украину на консультациях должна специально созданная группа народных депутатов.

"Считаю, что Верховная Рада Украины должна выступить с инициативой о немедленном начале стратегических консультаций с Федеральным собранием Российской Федерации на предмет деэскалации ситуации, гарантий устойчивого мира и решения проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с Минскими соглашениями. В Верховной Раде необходимо создать представительную группу народных депутатов для проведения таких консультаций", – заявил Новинский.

Политик убежден, что нужно обратиться к международным партнерам Украины с предложением "свернуть информационную кампанию вокруг Украины, вернуть своих дипломатов в Киев, подтвердить свою готовность продолжить многосторонний диалог об общей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте".

"Мы, народные депутаты Украины, должны проявить мудрость и взвешенность, ответственность и миролюбие. Этого от нас ждут миллионы граждан Украины. Этого ждет от нас международное сообщество", – заявил Вадим Новинский.