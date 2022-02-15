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Новинский: Рада должна выступить с инициативой о немедленном начале стратегических консультаций с Федеральным собранием РФ

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Вадим Новинский: В Верховной Раде необходимо создать представительную группу народных депутатов для проведения таких консультаций
Вадим Новинский: В Верховной Раде необходимо создать представительную группу народных депутатов для проведения таких консультаций
Фото: opposition.org.ua

Внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский предложил провести стратегические консультации с Федеральным собранием Российской Федерации по вопросам деэскалации ситуации. Об этом он заявил 15 февраля, пишут "Українські новини".

"Вместо новых мирных инициатив и новых эффективных переговорных форматов мы сталкиваемся с информационной и политической кампанией по нагнетанию ситуации, с апокалиптическими прогнозами в мировых СМИ, с паникой в дипломатической среде и одновременно – с интенсивным накачиванием Украины оружием. Нас готовят и толкают к войне. В таких обстоятельствах считаю безответственным и даже преступным бездействовать. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который предотвратит конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", – сказал нардеп.

Он добавил, что представлять Украину на консультациях должна специально созданная группа народных депутатов.

"Считаю, что Верховная Рада Украины должна выступить с инициативой о немедленном начале стратегических консультаций с Федеральным собранием Российской Федерации на предмет деэскалации ситуации, гарантий устойчивого мира и решения проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с Минскими соглашениями. В Верховной Раде необходимо создать представительную группу народных депутатов для проведения таких консультаций", – заявил Новинский.

Политик убежден, что нужно обратиться к международным партнерам Украины с предложением "свернуть информационную кампанию вокруг Украины, вернуть своих дипломатов в Киев, подтвердить свою готовность продолжить многосторонний диалог об общей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте".

"Мы, народные депутаты Украины, должны проявить мудрость и взвешенность, ответственность и миролюбие. Этого от нас ждут миллионы граждан Украины. Этого ждет от нас международное сообщество", – заявил Вадим Новинский.

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, восемь из них вернулись в страну.

Теги: Верховная Рада, Россия, Вадим Новинский, переговоры, народные депутаты, вторжение, российская агрессия, конфликт, Федеральное собрание, войска
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