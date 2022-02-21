Зеленский созывает срочное заседание СНБО сегодня – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщила "Украинская правда".

По данным издания, заседание начнется в 20.00.

Какие вопросы на нем будут рассматривать, неизвестно.

Однако с 17 февраля на Донбассе наблюдается резкое обострение, а сегодня Совет безопасности РФ рассматривал вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания, но окончательное решение президент РФ Владимир Путин еще не объявил.