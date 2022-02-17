Рада приняла в первом чтении законопроект об ограничении срока карантина

За проголосовали 246 народных депутатов, против – три.

Перед этим парламентарии отказались рассматривать законопроект по сокращенной процедуре, это предложение поддержали 215 нардепов при необходимых 226.

После голосования в первом чтении спикер Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение сократить вдвое время подготовки документа ко второму чтению, оно не было поддержано нардепами (за – 191 голос).

"Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет Министров Украины принимает решение о продлении карантина", – говорится в проекте закона.

В документе также сказано, что "установление карантина на территории, которая расположена в пределах более шести областей (в том числе городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым) вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины".