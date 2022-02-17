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ОБЩЕСТВО

В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

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В Украине в COVID-больницы госпитализировали более 3 тыс. человек
В Украине в COVID-больницы госпитализировали более 3 тыс. человек
Фото: pixabay.com

16 февраля в Украине подтвердили 33,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 17 февраля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"За сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 837, медработников – 961). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 284 человека, летальных исходов – 259, выздоровело – 27 441 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 31,5 тыс. новых случаев COVID-19. Рост числа выявленных за сутки инфицированных коронавирусом растет третий день подряд. 13 февраля прирост составлял 17 тыс.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 637 260 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 103 824 пациента с COVID-19, выздоровело 3 866 755 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/317388283748728

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Киеве (4378), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (29).

Всего за сутки 16 февраля в Украине сделали 128 367 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 – на неделю раньше, чем показывали прогнозы.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, эпидемия, дети, болезнь, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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