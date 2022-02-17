В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

В Украине в COVID-больницы госпитализировали более 3 тыс. человек Фото: pixabay.com

"За сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 837, медработников – 961). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 284 человека, летальных исходов – 259, выздоровело – 27 441 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 31,5 тыс. новых случаев COVID-19. Рост числа выявленных за сутки инфицированных коронавирусом растет третий день подряд. 13 февраля прирост составлял 17 тыс.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 637 260 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 103 824 пациента с COVID-19, выздоровело 3 866 755 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Киеве (4378), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (29).

Всего за сутки 16 февраля в Украине сделали 128 367 тестов на коронавирус.