Шольц перед встречей с Путиным отказался делать ПЦР-тест на COVID-19 у российских медиков – СМИ

Путин и Шольц во время встречи сидели за длинным столом Фото: EPA

По данным телерадиокомпании, вместо этого Шольц решил сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

В окружении канцлера "Немецкой волне" сообщили, что германская сторона пригласила российских медиков присутствовать на тестировании Шольца. Комплект, необходимый для проведения тестирования, привезли из Германии. Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – должны были сделать по три ПЦР-теста еще до отъезда из ФРГ.

На фото со встречи видно, что лидеры сидят за длинным столом, за которым 7 февраля сидели на встрече в Москве Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Фотографии с тех переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб.

СМИ сообщали, что Путин и Макрон сохраняли дистанцию и сидели за длинным столом, поскольку французский президент отказался сдавать тест на коронавирус российским медикам. Позже эту информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.