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Шольц перед встречей с Путиным отказался делать ПЦР-тест на COVID-19 у российских медиков – СМИ

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Путин и Шольц во время встречи сидели за длинным столом
Путин и Шольц во время встречи сидели за длинным столом
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предложения РФ провести ему тест на коронавирус перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила "Немецкая волна".

По данным телерадиокомпании, вместо этого Шольц решил сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

В окружении канцлера "Немецкой волне" сообщили, что германская сторона пригласила российских медиков присутствовать на тестировании Шольца. Комплект, необходимый для проведения тестирования, привезли из Германии. Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – должны были сделать по три ПЦР-теста еще до отъезда из ФРГ.

На фото со встречи видно, что лидеры сидят за длинным столом, за которым 7 февраля сидели на встрече в Москве Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Фотографии с тех переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб

СМИ сообщали, что Путин и Макрон сохраняли дистанцию и сидели за длинным столом, поскольку французский президент отказался сдавать тест на коронавирус российским медикам. Позже эту информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Контекст:

1 февраля Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.

Через три дня после встречи с Макроном российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как свидетельствуют фотографии Кремля, они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим журнальным столиком.

Путин заявлял, что привит от коронавируса российской вакциной. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, Олаф Шольц
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