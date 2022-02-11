"Не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки". Reuters рассказало, почему Путин и Макрон сидели за огромным столом

Источники агентства сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешали находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать строгое социальное дистанцирование.

Источник отметил, что приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки".

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Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что тот отказался пройти российский ПЦР-тест. По его словам, президент сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген, сделанный его собственным врачом уже в России.

По его словам, россияне сказали французским коллегам, что "Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре".