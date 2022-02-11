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"Не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки". Reuters рассказало, почему Путин и Макрон сидели за огромным столом

Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест и оказался за ставшим знаменитым столом
Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест и оказался за ставшим знаменитым столом
Фото: EPA

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров 7 февраля сохраняли дистанцию и сидели за четырехметровым столом, поскольку французский президент отказался сдавать тест на коронавирус, как того хотели российские власти. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.

Источники агентства сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешали находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать строгое социальное дистанцирование.

Источник отметил, что приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки".

Фото: EPA
Фото: EPA

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что тот отказался пройти российский ПЦР-тест. По его словам, президент сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген, сделанный его собственным врачом уже в России.

По его словам, россияне сказали французским коллегам, что "Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре". 

Контекст:

Макрон и Путин во время встречи 7 февраля сидели на противоположных концах четырехметрового стола. Фотографии с переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб

За неделю до того, 1 февраля Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.

Через три дня после встречи с Макроном российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как свидетельствуют фотографии Кремля, они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим журнальным столиком.

Путин привит от коронавируса. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, ДНК, переговоры, Эммануэль Макрон, встреча, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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