"Не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки". Reuters рассказало, почему Путин и Макрон сидели за огромным столом

Источники агентства сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешали находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать строгое социальное дистанцирование.
Источник отметил, что приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки".
Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что тот отказался пройти российский ПЦР-тест. По его словам, президент сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген, сделанный его собственным врачом уже в России.
По его словам, россияне сказали французским коллегам, что "Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре".
Макрон и Путин во время встречи 7 февраля сидели на противоположных концах четырехметрового стола. Фотографии с переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб.
За неделю до того, 1 февраля Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.
Через три дня после встречи с Макроном российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как свидетельствуют фотографии Кремля, они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим журнальным столиком.
Путин привит от коронавируса. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям.