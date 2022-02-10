"Шутки об изнасиловании возмутительны". Псаки прокомментировала фразу Путина "нравится, не нравится – терпи, моя красавица"

"Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей от них", – заявила она.

Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", – сообщила "Медуза". Он добавил, что по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из российского фольклора.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля ответил Путину. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.

Путин 10 февраля заявил, что его заявление "не имело никакого личного измерения".