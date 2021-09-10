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Неделя без тренировок и еда на стуле под дверью. Российские олимпийцы рассказали о карантине перед встречей с Путиным

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Бацарашкина на Олимпиаде в Токио завоевала два золота
Бацарашкина на Олимпиаде в Токио завоевала два золота
Фото: EPA

Российские спортсменки Виталина Бацарашкина и Ангелина Мельникова, выигравшие золото на Олимпиаде в Токио, рассказали, как проходит их семидневный карантин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Материал об этом опубликовало Sports.ru.

Издание отмечает, что перед визитом в Кремль все спортсмены и тренеры обязаны пройти недельный карантин: олимпийские чемпионы – в московском "Президент-отеле", призеры – на тренировочной базе в подмосковном Новогорске.

Встреча Путина с олимпийцами состоится 11 сентября, хотя изначально планировалось, что она пройдет 10 сентября.

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала, что карантин начался 2 сентября. Перед заселением в отель спортсмены подписали согласие с правилами карантина, в числе которых – не покидать номер без надобности и не скрывать плохое самочувствие. 

Она добавила, что в гостинице все живут по одному, а в случае возникновения вопросов можно обращаться к "ответственному по карантину". "Это человек, с которым мы общаемся, если возникают проблемы/вопросы. Например, я открывала в номере окно, чтобы проветривать – сначала оно нормально закрывалось, а потом перемкнуло и я позвала ответственного. Он тоже постоянно сдает тесты, пришел в полном обмундировании", – рассказала спортсменка.

После заселения у спортсменов уже трижды брали ПЦР-тесты – 3, 5 и 7 сентября. "В коридоре у каждого номера на стульчике берут мазок, у них тележка со всем необходимым", – сказала Бацарашкина.

По ее словам, спортсменов кормят трижды в день, а контейнер с едой ставят на стул возле двери и стучат, чтобы его забрали. Питание может быть индивидуальным в случае, если спортсмен не ест мясо или у него аллергия на определенные продукты.

Время на карантине спортсменка занимает игрой в приставку. Она закончила проходить "Ведьмака", играет в "Метро: Исход" и думает начать дополнение к Valhalla Assassin’s Creed.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что она сложно переживает карантин, поскольку у нее нет возможности нормально тренироваться.

"Было эмоционально тяжело принять все это изначально: семь дней без тренировок, хотя через месяц у нас чемпионат мира. Для меня это было такой точкой преткновения. Неделю не заниматься на снарядах – для гимнастов это практически полный выход из формы. Я прекрасно понимаю, что через три дня приду в зал, а у меня формы просто ноль", – сказала она.

По словам спортсменки, на карантине она читает, учится и тренируется. "У меня нет такого, что я злюсь и схожу с ума. Я понимаю, что карантин – это во благо, это обязательная мера. Понятно, что в отдельных моментах это может выглядеть абсурдно, но… Так надо – значит, так надо. Если я буду возникать и злиться, меры от этого не изменятся", – заявила Мельникова.

Бацарашкина рассказала, что у нее также нет возможности тренироваться в отеле. По ее словам, у призеров Олимпиады, которых поместили на тренировочную базу в Новогорске, "условия карантина помягче". В частности, им разрешают перемещаться по корпусу после сдачи двух отрицательных ПЦР-тестов, а также ходить в тренажерный зал, тир и баню.

Контекст:

СМИ сообщали, что перед встречей с Путиным всех обязывают проходить двухнедельный карантин еще в сентябре прошлого года. В июле 2021 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснял, что "с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", писал "РБК". Меры применяются даже по отношению к политикам из других государств – так, в апреле перед встречей с Путиным на самоизоляцию уходил премьер Армении Никол Пашинян.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. Россия выступала на Олимпиаде 2020 под флагом Российского олимпийского комитета, вместо гимна звучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Теги: Россия, Владимир Путин, спорт, стрельба, Олимпиада, гимнастика, карантин, спортивная гимнастика, отель, спортсмены, Олимпиада 2020, спортивная стрельба, гостиница, Олимпийские игры
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