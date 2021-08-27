Белорусская спортсменка Тимановская продала свою медаль на аукционе за $21 тыс.

Медаль была выставлена на аукцион 9 августа. Деньги, полученные от продажи медали, поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, пострадавших из-за критики режима в стране.

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться" – цитирует Тимановскую страница фонда в Telegram.

Она отметила, что деньги пойдут "на помощь пострадавшим спортсменам", включая ее саму – на подготовку и соревнования.

Имя покупателя аукцион не указывает, но директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что покупатель – из США, "с очень солидной историей сделок на eBay".