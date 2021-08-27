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Белорусская спортсменка Тимановская продала свою медаль на аукционе за $21 тыс.

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Тимановская довольна продажей
Тимановская довольна продажей
Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою серебряную медаль, завоеванную на Европейских играх 2019 года, на аукционе eBay за $21 тыс. Об этом свидетельствуют данные на странице лота.

Медаль была выставлена на аукцион 9 августа. Деньги, полученные от продажи медали, поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, пострадавших из-за критики режима в стране.

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться" – цитирует Тимановскую страница фонда в Telegram.

Она отметила, что деньги пойдут "на помощь пострадавшим спортсменам", включая ее саму – на подготовку и соревнования.

Имя покупателя аукцион не указывает, но директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что покупатель – из США, "с очень солидной историей сделок на eBay".

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. По ее словам, это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.  

После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.

Теги: Беларусь, аукцион, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, eBay, Кристина Тимановская
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