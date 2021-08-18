"Чтобы привезти золото в Украину". Боксер Хижняк намерен остаться в олимпийском боксе

Хижняк: Все меня поддерживают и желают завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже Фото: ЕРА

"Все меня поддерживают и желают завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Выполнить объем работы, пройти определенные испытания, чтобы заслужить и победить на Олимпиаде 2024", – сказал Хижняк.

При этом он подчеркнул, что в спорте нельзя быть заранее уверенным в том или ином результате.

"Даже комментатор [финального поединка] говорит, что остался один раунд, уже ничто не сможет повлиять на результат поединка, а видите, так случилось, что повлияло. Загадывать результат, какой он будет в Париже, очень сложно. На все воля божья. Но мы планируем и хотим продолжить трудиться, пройти, наверное, еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину. Думаю, мы продолжим свой путь в олимпийском боксе", – отметил боксер.