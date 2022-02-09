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ПОЛИТИКА

Кулеба заявил, что во время встречи Зеленского и Макрона не было "никакой зрады"

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Кулеба: Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался
Кулеба: Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивал интересы своей страны на состоявшихся накануне переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 9 февраля на брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины.

По его словам, во время этой встречи не было "никакой зрады".

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался. Что касается фразы президента Макрона о критичности ближайших дней, то у него как опытного политика, безусловно, есть свои ощущения ситуации после разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным и президентом Зеленским", – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/477547380561252/

Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".

Также после встречи с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, граница, переговоры, вторжение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война в Украине, Эммануэль Макрон, войска
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