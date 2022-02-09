Кулеба заявил, что во время встречи Зеленского и Макрона не было "никакой зрады"

По его словам, во время этой встречи не было "никакой зрады".

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался. Что касается фразы президента Макрона о критичности ближайших дней, то у него как опытного политика, безусловно, есть свои ощущения ситуации после разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным и президентом Зеленским", – отметил Кулеба.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".

Также после встречи с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации.