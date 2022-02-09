Кулеба заявил, что во время встречи Зеленского и Макрона не было "никакой зрады"

По его словам, во время этой встречи не было "никакой зрады".
"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался. Что касается фразы президента Макрона о критичности ближайших дней, то у него как опытного политика, безусловно, есть свои ощущения ситуации после разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным и президентом Зеленским", – отметил Кулеба.
Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".
Также после встречи с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.
Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.
Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".