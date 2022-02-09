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ПОЛИТИКА

Длинный стол, за которым сидели Макрон и Путин на переговорах, стал героем мемов

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Пользователи соцсетей шутят над длинным столом, за которым сидели Путин и Макрон
Пользователи соцсетей шутят над длинным столом, за которым сидели Путин и Макрон
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 7 февраля провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. На переговорах они сидели за необычно длинным столом. Этот стол стал героем мемов, лучшие из которых публикует "ГОРДОН" в своем обзоре соцсетей.

Издание "Телеграф" в Telegram опубликовало видео, в котором стол, за которым сидели президенты, качался, будто качели.

Пользователь Twitter под ником Spriter пошутил, что политикам за таким столом приходилось бы использовать громкоговоритель.

"Между Макроном и Путиным больше пространства, чем между российскими войсками и украинскими границами", – написал в Twitter журналист La Libre Себастьян Гоберт.

Пользователь John сиронизировал в Twitter, что стол был недостаточно большим.

Еще один пользователь Twitter с ником Batuhan сравнил встречу Путина и Макрона со сценой из мультфильма о Багзе Банни.

Пользователь Chilimetro решил разнообразить снимок, прифотошопив к столу танцовщиц на шестах.

Автор Twitter-аккаунта Ученик Штирлица поделился несколькими мемами на спортивную тематику на фоне проходящий сейчас зимней Олимпиады.

Также подборкой мемов поделился и российский телеканал НТВ в Twitter.

Журналистка Дарья Бура опубликовала в Faceook фотожабу по мотивам мультфильма "Ежик в тумане".

https://www.facebook.com/daria.bura.35/posts/4958230184216570

Правозащитник Сергей Наумович в Facebook обнародовал мем, где к Путину с Макроном присоединились герои фильма "Алиса в стране чудес".

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/2015258585320500

В комментариях к посту Наумовича подписчики начали делиться своими вариациями мема. Например, пользовательница Вера Дмитренко опубликовала фотожабу, отсылающую к известному ролику о звонке в полицию.

Фото: Вера Дмитренко / Facebook
Фото: Вера Дмитренко / Facebook

А Тоня Каплан немного изменила местоположение Путина на снимке.

Фото: Tonya Kaplan / Facebook
Фото: Tonya Kaplan / Facebook

Александр Василенко решил добавить "изюминку" в изображение и прифотошопил на стол лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Alexandr Vasylenko / Facebook
Фото: Alexandr Vasylenko / Facebook

Алекандр Гуденко опубликовал другой вариант, где на столе в шпагате расположилась российская балерина Анастасия Волочкова.

Фото: Alexandr Gudenko / Facebook
Фото: Alexandr Gudenko / Facebook

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Москва, мем, Эммануэль Макрон
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