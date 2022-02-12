В Кремле объяснили, почему Путина с Макроном разъединял шестиметровый стол

Песков объяснил, почему в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями, находясь совсем рядом и обмениваясь рукопожатиями, а с другими – на расстоянии, как в случае с Макроном. Лидеров России и Франции на встрече разделял шестиметровый стол.

По словам Пескова, это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и отказываются сдавать ПЦР-тест российским медикам. Так было и в случае с Макроном.

От дальнейших комментариев Песков воздержался, в том числе не стал отвечать на вопрос, сдает ли президент РФ ПЦР-тест медикам прибывающей стороны.