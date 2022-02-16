В Украине за сутки сделали прививки от коронавируса 65,8 тыс. человек

Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) – 542 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 709 человек.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего сделана 31 251 871 прививка.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 15 февраля делали 960 мобильных бригад, также работали 3279 пунктов и 423 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (49 639), Sinovac (10 975), Moderna (4288) и AstraZeneca (903).