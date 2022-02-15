В рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили на книги 1 млрд грн

На сегодняшний день программой "єПідтримка" воспользовались более 8,6 млн украинцев Фото: depositphotos.com

"Безусловным лидером по расходам средств, которые граждане получили за вакцинацию, является приобретение книг. Менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн. Это существенная поддержка издательскому бизнесу", – говорится в сообщении.

В топ-3 – кинотеатры, где украинцы потратили 658 млн грн, а также театры, концерты и развлекательные услуги – 341 млн грн.

На сегодняшний день программой "єПідтримка" воспользовались более 8,6 млн украинцев.

Всего с начала запуска программы на карты граждан перечислено 8,6 млрд грн, из них 3 млрд грн украинцы уже потратили.