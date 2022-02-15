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ДЕНЬГИ

В рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили на книги 1 млрд грн

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На сегодняшний день программой "єПідтримка" воспользовались более 8,6 млн украинцев
На сегодняшний день программой "єПідтримка" воспользовались более 8,6 млн украинцев
Фото: depositphotos.com

В рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили на книги 1 млрд грн. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Безусловным лидером по расходам средств, которые граждане получили за вакцинацию, является приобретение книг. Менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн. Это существенная поддержка издательскому бизнесу", – говорится в сообщении.

В топ-3 – кинотеатры, где украинцы потратили 658 млн грн, а также театры, концерты и развлекательные услуги – 341 млн грн.

На сегодняшний день программой "єПідтримка" воспользовались более 8,6 млн украинцев.

Всего с начала запуска программы на карты граждан перечислено 8,6 млрд грн, из них 3 млрд грн украинцы уже потратили.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение девяти месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. 2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что эти средства начнут выплачивать 14 марта

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, концерт, книги, кинотеатр, деньги, украинцы, выплаты, вакцина, коронавирус, прививки, єПідтримка
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