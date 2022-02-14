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В Украине за неделю открыли более 120 производств за подделку COVID-документов – полиция

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В Украине с начала карантина открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов
В Украине с начала карантина открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов
Фото: npu.gov.ua

За прошедшую неделю правоохранители открыли более 120 производств за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

"С 7-го по 13 февраля следователи полиции открыли 126 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов", – уточнили в релизе.

40 фигурантам сообщили о подозрении, в суд направили 45 обвинительных актов.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/271072931829411

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.

Рада 25 января отклонила правительственный законопроект №6084.

Теги: Украина, полиция, вакцинация, уголовный кодекс, правоохранители, Нацполиция, подделка, COVID-сертификат
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