Литва передала Украине более 200 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson

Препарат предоставили по просьбе правительства Украины через глобальный механизм COVAX.

"Сегодня, когда Украине приходится справляться не только с вызовами пандемии, но и с нарастающей военной агрессией со стороны России, я рада возможности передать вакцины от COVID-19 украинскому народу. Украина планирует передать их своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, наиболее пострадавших за почти восемь лет войны на востоке Украины. Только единство и добрая воля могут помочь нам успешно сдержать распространение вируса", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

О готовящейся передаче Литвой вакцины сообщал 12 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Глава Минздрава отмечал, что ею будут вакцинировать украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий в пунктах пропуска.