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Ляшко: Литва передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев на КПВВ

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Литва передает Украине вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для вакцинации жителей временно оккупированных территорий Украины на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 12 февраля на брифинге на КПВВ "Станица Луганская", пишет пресс-служба Минздрава.

"Сегодня у Украины есть мощная поддержка Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для вакцинации украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – заявил министр.

Он отметил, что на КПВВ есть выбор вакцин и достаточное количество тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,6 млн человек, две дозы – 14,9 млн, дополнительную дозу 23,4 тыс., бустерную – 553,6 тыс.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Литва, вакцинация, Минздрав, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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