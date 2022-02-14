В Украине за сутки почти 19 тыс. человек получили прививки от COVID-19

Всего в Украине сделано 31,1 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу – 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины – 15 577 692 человека, две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека. В общей сложности сделано 31 126 896 прививок.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от COVID-19 делали 343 мобильные бригады по иммунизации, а также в 1726 пунктах и 407 центрах вакцинации. Чаще всего использовали вакцину от Pfizer.