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В Украине за сутки почти 19 тыс. человек получили прививки от COVID-19

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Всего в Украине сделано 31,1 млн прививок от коронавируса
Всего в Украине сделано 31,1 млн прививок от коронавируса
Фото: EPA

В Украине за сутки 13 февраля 18 938 человек были вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщила утром 14 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу – 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека. 

Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины – 15 577 692 человека, две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека. В общей сложности сделано 31 126 896 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/315469300607293

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от COVID-19 делали 343 мобильные бригады по иммунизации, а также в 1726 пунктах и 407 центрах вакцинации. Чаще всего использовали вакцину от Pfizer.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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