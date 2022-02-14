В 10 регионах Украины более 50% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 – Минздрав

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года Фото: EPA

Он подчеркнул, что вакцинация позволяет избежать чрезмерной наргузки на систему здравоохранения.

"Сейчас 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой более 40% взрослого населения. 21 из 25 регионов вакцинировали более 40% взрослых двумя дозами", – рассказал министр.

В пятерку антилидеров по вакцинации входят регионы западной Украины – Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области.

Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.

По информации Ляшко, в Украине снизилась смертность от коронавирусной болезни – втрое во сравнение с волной штамма "Дельта", и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года.