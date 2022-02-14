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В 10 регионах Украины более 50% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 – Минздрав

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Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Фото: EPA

В 10 регионах Украины более 50% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом 14 февраля во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что вакцинация позволяет избежать чрезмерной наргузки на систему здравоохранения.

"Сейчас 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой более 40% взрослого населения. 21 из 25 регионов вакцинировали более 40% взрослых двумя дозами", – рассказал министр.

В пятерку антилидеров по вакцинации входят регионы западной Украины – Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области.

Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.

По информации Ляшко, в Украине снизилась смертность от коронавирусной болезни – втрое во сравнение с волной штамма "Дельта", и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 15,6 млн человек, две дозы – 14,9 млн.

Теги: Украина, вакцинация, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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