В украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с COVID-19 – Ляшко

С начала эпидемии коронавируса в Украине от COVID-19 умерло 102,9 тыс. человек Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

"По предварительной оценке, летальность снизилась втрое во сравнение с волной штамма "Дельта" и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года. Это лишь первые позитивные признаки стабилизации заболеваемости в Украине. Мы находимся на высоком уровне регистрации новых случаев COVID-19", – сказал министр.

По его информации, сейчас в украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью.

"Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% ковидных коек с кислородом. Мы выделили 72 539 мест, из них 96% обеспечены кислородом", – добавил Ляшко.

Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.