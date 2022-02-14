В украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с COVID-19 – Ляшко

"По предварительной оценке, летальность снизилась втрое во сравнение с волной штамма "Дельта" и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года. Это лишь первые позитивные признаки стабилизации заболеваемости в Украине. Мы находимся на высоком уровне регистрации новых случаев COVID-19", – сказал министр.
По его информации, сейчас в украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью.
"Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% ковидных коек с кислородом. Мы выделили 72 539 мест, из них 96% обеспечены кислородом", – добавил Ляшко.
Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,5 млн случаев болезни, 102,9 тыс. пациентов умерло.