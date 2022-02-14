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В украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с COVID-19 – Ляшко

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С начала эпидемии коронавируса в Украине от COVID-19 умерло 102,9 тыс. человек
С начала эпидемии коронавируса в Украине от COVID-19 умерло 102,9 тыс. человек 
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

В Украине снизилась смертность от коронавирусной болезни. Об этом 14 февраля во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По предварительной оценке, летальность снизилась втрое во сравнение с волной штамма "Дельта" и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года. Это лишь первые позитивные признаки стабилизации заболеваемости в Украине. Мы находимся на высоком уровне регистрации новых случаев COVID-19", – сказал министр.

По его информации, сейчас в украинских больницах находится 30 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью.

"Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% ковидных коек с кислородом. Мы выделили 72 539 мест, из них 96% обеспечены кислородом", – добавил Ляшко.

Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,5 млн случаев болезни, 102,9 тыс. пациентов умерло.

Теги: Украина, эпидемия, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта
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