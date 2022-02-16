В Украине снова растет суточное число заболевших COVID-19, за 15 февраля – 31,5 тыс. новых случаев

3,6 тыс. украинцев за сутки были госпитализированы с COVID-19 Фото: EPA

Среди заболевших – 2872 детей и 992 медработника.

Выздоровело в этот день 27 684 пациента, попало в больницу – 3640, умерло из-за болезни – 310.

Днем ранее, 14 февраля, за сутки выявили 29 724 новых случая заболевания, 13 февраля – 16 993 новых случая, 12 февраля – 24 518 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 603 930 человек, выздоровело – 3 839 314 человек, летальных исходов – 103 565.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили во вторник в Киеве (4378), Одесской (2847) и Днепропетровской (1952) областях.