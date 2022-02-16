В Украине снова растет суточное число заболевших COVID-19, за 15 февраля – 31,5 тыс. новых случаев

Среди заболевших – 2872 детей и 992 медработника.
Выздоровело в этот день 27 684 пациента, попало в больницу – 3640, умерло из-за болезни – 310.
Днем ранее, 14 февраля, за сутки выявили 29 724 новых случая заболевания, 13 февраля – 16 993 новых случая, 12 февраля – 24 518 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело – 4 603 930 человек, выздоровело – 3 839 314 человек, летальных исходов – 103 565.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили во вторник в Киеве (4378), Одесской (2847) и Днепропетровской (1952) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.
14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 – на неделю раньше, чем показывали прогнозы.