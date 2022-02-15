В Украине 14 февраля от COVID-19 умерло вдвое больше пациентов, чем за предыдущие сутки

В Украине за сутки 14 февраля умерло 305 больных COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 2393 ребенка и 884 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 4584 человека, 3315 – в Одесской области, 2446 – в Днепропетровской.

Выздоровело 23 235 человек, 305 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 1889 пациентов. За сутки сделали более 111,6 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 4,57 млн человек, умерло – 103 255.

13 февраля в Украине умерло 142 пациента с COVID-19.