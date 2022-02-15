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ОБЩЕСТВО

В Украине 14 февраля от COVID-19 умерло вдвое больше пациентов, чем за предыдущие сутки

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В Украине за сутки 14 февраля умерло 305 больных COVID-19
В Украине за сутки 14 февраля умерло 305 больных COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 14 февраля зафиксировано 29 724 новых случая COVID-19. Об этом утром 15 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 2393 ребенка и 884 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 4584 человека, 3315 – в Одесской области, 2446 – в Днепропетровской.

Выздоровело 23 235 человек, 305 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 1889 пациентов. За сутки сделали более 111,6 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 4,57 млн человек, умерло – 103 255.

13 февраля в Украине умерло 142 пациента с COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/316099153877641

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, смерть, здоровье, больница, дети, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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