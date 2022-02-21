"Говорите прямо!" Нарышкин запнулся, когда говорил о признании "ЛДНР", а потом поддержал присоединение ОРДЛО к РФ. Путин отреагировал. Видео

Путин задавал Нарышкину наводящие вопросы, пока не услышал ответа о поддержке признания "ЛДНР" Фото: ЕРА

"Нашим западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.

"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс?" – спросил Путин.

"Нет.... я... э..." – Нарышкин запнулся при ответе.

"Или признавать суверенитет "республик"?" – продолжил Путин.

Нарышкин снова попытался ответить, но Путин его перебил: "Говорите прямо!"

"Я поддержу предложение о признании..." – ответил глава СВР России.

"Я поддержу или поддерживаю?" – снова спросил у него Путин.

"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации", – ответил Нарышкин.

Глава Кремля возразил, что на заседании речь шла о другом.

"Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании или непризнании независимости", – сказал Путин.

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", – уточнил Нарышкин, после чего президент РФ разрешил ему сесть.