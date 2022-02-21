"Говорите прямо!" Нарышкин запнулся, когда говорил о признании "ЛДНР", а потом поддержал присоединение ОРДЛО к РФ. Путин отреагировал. Видео

"Нашим западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.
"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс?" – спросил Путин.
"Нет.... я... э..." – Нарышкин запнулся при ответе.
"Или признавать суверенитет "республик"?" – продолжил Путин.
Нарышкин снова попытался ответить, но Путин его перебил: "Говорите прямо!"
"Я поддержу предложение о признании..." – ответил глава СВР России.
"Я поддержу или поддерживаю?" – снова спросил у него Путин.
"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации", – ответил Нарышкин.
Глава Кремля возразил, что на заседании речь шла о другом.
"Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании или непризнании независимости", – сказал Путин.
"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", – уточнил Нарышкин, после чего президент РФ разрешил ему сесть.
Госдума России 15 февраля приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.
21 февраля стало известно, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник после четырех дней резкого обострения ситуации на Донбассе обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР" "республиками".
Заседание Совбеза РФ по этому вопросу состоялось в тот же день. Оно, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов. Путин по итогам заседания сказал, что примет решение относительно признания "ЛДНР", но неясно, когда он это сделает.