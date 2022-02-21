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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДО прекратили подачу воды

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Донецкая фильтровальная станция обесточена, заявили в представительстве НВФ "ЛНР" и "ДНР"
Донецкая фильтровальная станция обесточена, заявили в представительстве НВФ "ЛНР" и "ДНР"
Фото: novosti.dn.ua

Представительство незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило 21 февраля, что якобы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Донецке прекращена подача воды.

"В результате нарушения режима прекращения огня... обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Донецк, вода, ДНР, обстрелы, питьевая вода, насосная станция, ЛНР, ОРДЛО, Донецкая фильтровальная станция
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