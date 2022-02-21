Зеленский обсудил заседание российского Совбеза с Шольцем и Макроном

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Также президент подтвердил, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з @EmmanuelMacron і @OlafScholz та скликав РНБО.

Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

21 февраля стало известно, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник после четырех дней резкого обострения ситуации на Донбассе обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР" "республиками".

Заседание Совбеза РФ по этому вопросу состоялось в тот же день. Оно, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов.

Никто из членов Совбеза РФ не выступил против признания "ЛДНР", но окончательное решение президент РФ еще не объявил.