В Белом доме заявили, что Путин солгал, когда сказал, что Байден говорил ему о моратории на вступление Украины в НАТО – СМИ

"Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня", – говорил сегодня на заседании Совета безопасности РФ, посвященном вопросу о признании "республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Собеседники CNN в Белом доме говорят, что никаких изменений в позиции США по поводу членства в НАТО не произошло, а Вашингтон по-прежнему придерживается политики открытых дверей.

Байден не давал никаких заверений или обязательств в частном порядке Путину по поводу членства Украины в НАТО, которые он не сделал бы публично, подчеркнул собеседник канала.