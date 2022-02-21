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В Белом доме заявили, что Путин солгал, когда сказал, что Байден говорил ему о моратории на вступление Украины в НАТО – СМИ

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В Белом доме опровергли слова Путина
В Белом доме опровергли слова Путина
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин говорил неправду, когда рассказывал о полученном от президента США Джо Байдена обещании относительно моратория на вступление Украины в НАТО. Об этом CNN сообщили источники в Белом доме 21 февраля.

"Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня", – говорил сегодня на заседании Совета безопасности РФ, посвященном вопросу о признании "республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". 

Собеседники CNN в Белом доме говорят, что никаких изменений в позиции США по поводу членства в НАТО не произошло, а Вашингтон по-прежнему придерживается политики открытых дверей. 

Байден не давал никаких заверений или обязательств в частном порядке Путину по поводу членства Украины в НАТО, которые он не сделал бы публично, подчеркнул собеседник канала.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, НАТО, Джо Байден, Белый дом, Совет безопасности РФ
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