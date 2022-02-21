Путин заявил, что Байден его заверил в возможности моратория на вступление Украины в НАТО

Путин: Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий Фото: ЕРА

"Я вот как раз со своими коллегами разговариваю на этот счет [вступления Украины в НАТО], и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня. Поэтому мой ответ был простой: "Мы считаем, это не уступка нам, это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот и мораторий. Не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чем же движение в нашу сторону? Мы пока такого не видим", – сказал Путин.

Он также заявил, что 20 февраля два раза разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По утверждению главы Кремля, вторая беседа завершилась после 2.00.

Макрон высказал мнение, что в позиции США относительно вступления Украины в НАТО есть изменения, заявил Путин. Он говорит, что президент Франции не уточнил, какие именно это изменения.