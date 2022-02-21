Путин заявил, что Байден его заверил в возможности моратория на вступление Украины в НАТО

"Я вот как раз со своими коллегами разговариваю на этот счет [вступления Украины в НАТО], и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня. Поэтому мой ответ был простой: "Мы считаем, это не уступка нам, это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот и мораторий. Не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чем же движение в нашу сторону? Мы пока такого не видим", – сказал Путин.
Он также заявил, что 20 февраля два раза разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По утверждению главы Кремля, вторая беседа завершилась после 2.00.
Макрон высказал мнение, что в позиции США относительно вступления Украины в НАТО есть изменения, заявил Путин. Он говорит, что президент Франции не уточнил, какие именно это изменения.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.