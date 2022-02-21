Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики – Яценюк

Яценюк: Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

"Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни в отношении российских ультиматумов на Донбассе, ни в Крыму, ни относительно членства в НАТО, ни в самом суверенном будущем Украины. Не сдаваться. Это то, что должны сделать власть и политики", – заявил политик.

Он добавил, что всем трудно поверить, что в центре Европы в ХХІ веке "обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей".

"Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями. Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом. Это не произошло благодаря спокойствию наших людей, благодаря нашей армии, благодаря реальной помощи Запада", – отметил Яценюк.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что "худший" сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе.

Российский телеканал "Дождь" 20 февраля зафиксировал движение в сторону украинской границы двух больших колонн военной техники.