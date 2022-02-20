Худший сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе – глава МИД Великобритании

Трасс: Есть много людей, которые хотели бы думать о ситуации с надеждой, но я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию Фото: ЕРА

Она считает, что "худший" сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе.

"Нам необходимо продемонстрировать беспрецедентное единство. Есть много людей, которые хотели бы думать о ситуации с надеждой, но я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию и этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе", – сказала глава британского МИД.

По мнению Трасс, Россия "хочет повернуть время вспять" – вернуться в 90-е годы прошлого века.

"Только за последнюю неделю мы стали свидетелями удвоения дезинформации, а также операций "под ложным флагом" на Донбассе. Я боюсь, что Россия показала, что она несерьезно относится к дипломатии. Мы должны быть сильными, потому что это единственное, что понимает Россия. И я думаю, что мы должны быть сильными в поддержке Украины и не продавать Украину уступками по суверенитету. Украине нужна наша поддержка в ООН и ОБСЕ, ей также нужна наша экономическая поддержка, потому что существует реальная угроза экономической дестабилизации. Ей нужна наша оборонная поддержка, и Великобритания намерена продолжать оказывать эту поддержку, стоя плечом к плечу с Украиной", – добавила она.