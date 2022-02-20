ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пока не сформировала ни одной ударной группировки вокруг Украины. Но это не значит, что нет угрозы – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что нет угрозы
Резников: Говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что нет угрозы
Фото: mil.gov.ua

По состоянию на вечер 20 февраля Россия не создала ни одной ударной группировки в местах дислокации ее войск вокруг Украины. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в комментарии "1+1".

Ведущая спросила, свидетельствует ли происходящее сейчас на Донбассе о реальном пике обострения и возможно ли нападение "сегодня-завтра".

Резников отметил, что ответ стоит разделить на две части – об обострении и нападении.

"Потому что обострение может быть больше: вчера было 130 обстрелов, сегодня пока 64. Все может быть больше, давайте смотреть на 22-е число [февраля], у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные дурноватые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Поэтому мы понаблюдаем за этим. По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", – сказал министр.

Угроза со стороны РФ существует с 2013–2014 годов, с тех пор, как был оккупирован Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой областей, подчеркнул Резников.

"Мы абсолютно сознательно оцениваем все риски и угрозы. Украинские Вооруженные силы и украинский народ готовы к сопротивлению", – добавил глава Минобороны.

22 февраля в Госдуме РФ будут рассматривать вопросы о ситуации на Донбассе и "об агрессии Украины против мирного населения этого региона", заявлял депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий "Интерфаксу" 19 февраля.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18–20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение. Сегодня оккупанты нарушали режим тишины более 50 раз, один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Госдума, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, российская агрессия, военнослужащий, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына
"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности
"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности
"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото
"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото
"Как портрет Боттичелли". 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты
"Как портрет Боттичелли". 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды (119803)
2
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (102533)
3
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (86791)
4
"Это перебор. Скучаем по нежной и женственной Тине". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом (67898)
5
"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки (64207)
6
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья (50619)
7
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль (35948)
8
"Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео (34005)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS