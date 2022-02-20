РФ пока не сформировала ни одной ударной группировки вокруг Украины. Но это не значит, что нет угрозы – Резников

Резников: Говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что нет угрозы Фото: mil.gov.ua

Ведущая спросила, свидетельствует ли происходящее сейчас на Донбассе о реальном пике обострения и возможно ли нападение "сегодня-завтра".

Резников отметил, что ответ стоит разделить на две части – об обострении и нападении.

"Потому что обострение может быть больше: вчера было 130 обстрелов, сегодня пока 64. Все может быть больше, давайте смотреть на 22-е число [февраля], у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные дурноватые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Поэтому мы понаблюдаем за этим. По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", – сказал министр.

Угроза со стороны РФ существует с 2013–2014 годов, с тех пор, как был оккупирован Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой областей, подчеркнул Резников.

"Мы абсолютно сознательно оцениваем все риски и угрозы. Украинские Вооруженные силы и украинский народ готовы к сопротивлению", – добавил глава Минобороны.

22 февраля в Госдуме РФ будут рассматривать вопросы о ситуации на Донбассе и "об агрессии Украины против мирного населения этого региона", заявлял депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий "Интерфаксу" 19 февраля.