В Евросоюзе обещают санкции против России за признание "ЛДНР"

"Если будет признание, я предложу санкции для рассмотрения – и министры решат", – заявил он.

Боррель добавил, что в Евросоюзе подготовлен пакет санкций, который состоит из разных компонентов – на случай разных вариантов российской агрессии.

"Мы понимаем, что еще никакое окончательное решение не состоялось, и мы призываем президента [РФ Владимира] Путина продолжать уважать Минские соглашения и международное право, и будем исходить из принципа, что он не должен признавать самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики", – добавил он.

Заявление Борреля прозвучало до того, как Путин объявил о решении РФ официально признать "ДНР" и "ЛНР".