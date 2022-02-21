Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" в присутствии Пушилина и Пасечника

Подписание состоялось сразу же после 50-минутного видеообращения Путина к россиянам. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией") и, как отметил американский телеканал CNN, "историческими обидами".
Путин поставил подписи под указами "О признании Донецкой народной республики" и "О признании Луганской народной республики" в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Кроме того, Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Во время трансляции они не произносили речей, не приветствовали друг друга и все сидели за отдельными столами. По оценке телеканала "Дождь", Путин находился примерно в 20 м от главарей "ДНР" и "ЛНР".
Пресс-служба Кремля сообщила, что по окончании "церемонии" Путин провел беседу с Пушилиным и Пасечником.
Документы о признании "ЛДНР" еще должно поддержать Федеральное собрание РФ. Его ближайшее заседание запланировано на 22 февраля.
Перед подписанием указов Путин провел телефонный разговор с лидерам Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Шольц осудил планы признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и подчеркнул, что такой шаг "вопиюще противоречит" Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.
"В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня. Россия несет здесь особую ответственность", – сказано в сообщении немецкого правительства.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". Этому заседанию предшествовало обращение Госдумы РФ к Путину о признании "независимости" "ЛДНР" и соответствующие обращения от главарей "ДНР" и "ЛНР". На заседании Совбеза все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня".
В МИД Украины заявили, что признание Россией "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий, но "нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию". В Министерстве обороны Украины предположили, что после признания Россия может ввести на оккупированные территории Донбасса "миротворцев", что будет означать вторжение в Украину.
Решение о признании "ЛНДР" Россией может быть принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент РФ Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украины против РФ будут введены жесткие санкции.