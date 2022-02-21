Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" в присутствии Пушилина и Пасечника

Подписание состоялось сразу же после 50-минутного видеообращения Путина к россиянам. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией") и, как отметил американский телеканал CNN, "историческими обидами".

Путин поставил подписи под указами "О признании Донецкой народной республики" и "О признании Луганской народной республики" в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Кроме того, Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во время трансляции они не произносили речей, не приветствовали друг друга и все сидели за отдельными столами. По оценке телеканала "Дождь", Путин находился примерно в 20 м от главарей "ДНР" и "ЛНР".

Пресс-служба Кремля сообщила, что по окончании "церемонии" Путин провел беседу с Пушилиным и Пасечником.

Документы о признании "ЛДНР" еще должно поддержать Федеральное собрание РФ. Его ближайшее заседание запланировано на 22 февраля.

Перед подписанием указов Путин провел телефонный разговор с лидерам Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Шольц осудил планы признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и подчеркнул, что такой шаг "вопиюще противоречит" Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.

"В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня. Россия несет здесь особую ответственность", – сказано в сообщении немецкого правительства.