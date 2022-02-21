Президенты Еврокомиссии и Евросовета выступили с заявлением после признания Путиным "ЛДНР"

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", – написал Мишель.

Он отметил, что на решение Кремля о признании "ЛДНР" Евросоюз и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.

Похожее сообщение написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня".

Решение о признании "ЛНДР" Россией может быть принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" "независимыми республиками" и подписал соответствующие указы в присутствии главарей НВФ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.