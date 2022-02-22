Джонсон о решении Путина признать "ЛДНР": Это отказ от Минских соглашений и очень мрачный сигнал

Джонсон о признании "ЛДНР": Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал Фото: ЕРА

"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и Минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", – сказал Джонсон.

Он сказал, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду говорить с президентом Украины и предложу ему поддержку Соединенного Королевства", – сказал Джонсон и завершил брифинг.