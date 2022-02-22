Зеленский должен незамедлительно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях – Аваков

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 21 февраля.

"Зеленский очень правильно сделал, что собрал СНБО. Что, на мой взгляд, должно быть сделано незамедлительно? Незамедлительно нужно ввести военное положение в двух областях – Луганской и Донецкой. Что в это [решении о] военном положении должно быть включено? Полный контроль территорий с точки зрения въезда-выезда, контроля границ. Потому что мы понимаем, что территория Луганской и Донецкой областей, то есть территория соприкосновения, находится в зоне риска провокаций. То есть с тем, чтобы русские нас не спровоцировали очередной ложью, не спровоцировали какие-то кровавые боевые действия. Для большего контроля нужно ввести военное положение в двух этих областях", – сказал он.

Аваков предположил, что Верховная Рада согласится на введение военного положения.

"Надо немедленно это имплементировать и получить там больший контроль. Это для начала", – добавил Аваков.