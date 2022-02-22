Зеленский должен незамедлительно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях – Аваков

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 21 февраля.
"Зеленский очень правильно сделал, что собрал СНБО. Что, на мой взгляд, должно быть сделано незамедлительно? Незамедлительно нужно ввести военное положение в двух областях – Луганской и Донецкой. Что в это [решении о] военном положении должно быть включено? Полный контроль территорий с точки зрения въезда-выезда, контроля границ. Потому что мы понимаем, что территория Луганской и Донецкой областей, то есть территория соприкосновения, находится в зоне риска провокаций. То есть с тем, чтобы русские нас не спровоцировали очередной ложью, не спровоцировали какие-то кровавые боевые действия. Для большего контроля нужно ввести военное положение в двух этих областях", – сказал он.
Аваков предположил, что Верховная Рада согласится на введение военного положения.
"Надо немедленно это имплементировать и получить там больший контроль. Это для начала", – добавил Аваков.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.