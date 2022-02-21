Венедиктова заявила, что членами Совбеза РФ, говорившими о признании "ЛДНР", в Украине займутся "по полной"

Венедиктова подчеркнула, что "выражаться" не может Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" – иными словами, украинских территорий. 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею. Наши действия: регистрация уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти)", – написала она.

Генпрокурор отметила, что не имеет права "реагировать эмоционально".

"Не могу шутить, выражаться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон мне делать не разрешает. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "по заграницах" станет тяжело – обещаем", – заявила Венедиктова.