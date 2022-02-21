Венедиктова заявила, что членами Совбеза РФ, говорившими о признании "ЛДНР", в Украине займутся "по полной"

"15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" – иными словами, украинских территорий. 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею. Наши действия: регистрация уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти)", – написала она.
Генпрокурор отметила, что не имеет права "реагировать эмоционально".
"Не могу шутить, выражаться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон мне делать не разрешает. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "по заграницах" станет тяжело – обещаем", – заявила Венедиктова.
Совет безопасности РФ рассматривал 21 февраля вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности, в Евросоюзе.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент РФ Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украины против РФ будут введены жесткие санкции.