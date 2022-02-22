США анонсировали санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР" после их признания Россией

Такое решение стало реакцией на признание "ЛНР" и "ДНР" президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающий гражданам США любые финансовые, инвестиционные и торговые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт какой-либо деятельности в этих районах Украины", – сказано в заявлении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США ожидали подобного шага со стороны России и что в ближайшее время Вашингтон объявит о дополнительных мерах, "связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств".

Псаки подчеркнула, что эти санкции являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно следующих шагов и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной", – сказано в заявлении Белого дома.

США ранее уже вводили санкции против незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", но они касались отдельных физических и юридических лиц. Например, ограничения на главаря "ДНР" Дениса Пушилина наложили в 2014 году, на главаря "ЛНР" Леонида Пасечника – в 2017 году, сообщило министерство финансов США.

Перед объявлением о новых санкциях Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Псаки, он продолжался 35 минут.