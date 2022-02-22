США анонсировали санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР" после их признания Россией

Такое решение стало реакцией на признание "ЛНР" и "ДНР" президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающий гражданам США любые финансовые, инвестиционные и торговые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт какой-либо деятельности в этих районах Украины", – сказано в заявлении.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США ожидали подобного шага со стороны России и что в ближайшее время Вашингтон объявит о дополнительных мерах, "связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств".
Псаки подчеркнула, что эти санкции являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".
"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно следующих шагов и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной", – сказано в заявлении Белого дома.
США ранее уже вводили санкции против незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", но они касались отдельных физических и юридических лиц. Например, ограничения на главаря "ДНР" Дениса Пушилина наложили в 2014 году, на главаря "ЛНР" Леонида Пасечника – в 2017 году, сообщило министерство финансов США.
Перед объявлением о новых санкциях Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Псаки, он продолжался 35 минут.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". Этому заседанию предшествовало обращение Госдумы РФ к Путину о признании "независимости" "ЛДНР" и соответствующие обращения от главарей "ДНР" и "ЛНР". На заседании Совбеза все выступавшие поддержали признание. Путин в тот же день подписал указы о признании "ЛДНР". Документы еще должно поддержать Федеральное собрание РФ. Его ближайшее заседание запланировано на 22 февраля.
В МИД Украины заявили, что признание Россией "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий, но "нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию". В Министерстве обороны Украины предположили, что после признания Россия может ввести на оккупированные территории Донбасса "миротворцев", что будет означать вторжение в Украину.
В Европейском союзе осудили решение РФ и анонсировали санкции.
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, возле украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.