Путин направил войска в ОРДЛО – поручил минобороны РФ обеспечить там "поддержание мира"

Об этом идет речь в указах Путина о признании "ЛНР" и "ДНР", опубликованных на портале правовой информации России.
"Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи], указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории "Луганской народной республики" функций по поддержанию мира", – говорится в первом указе.
Во втором текст аналогичный, заменено лишь название "республики". В документах указано, что решение Путин принял по просьбе главарей "ЛДНР" – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии Пушилина и Пасечника.
Решение о признании "ЛНДР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.
Решение Путина о признании "ЛДНР" является нарушением международного права, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. В Белом доме анонсировали введение санкций против любого лица, которое действует на территории ОРДЛО.