Путин направил войска в ОРДЛО – поручил минобороны РФ обеспечить там "поддержание мира"

Путин подписал указы о признании "ЛДНР", которые предусматривают официальный ввод российских войск на территорию ОРДЛО Фото: ЕРА

Об этом идет речь в указах Путина о признании "ЛНР" и "ДНР", опубликованных на портале правовой информации России.

"Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи], указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории "Луганской народной республики" функций по поддержанию мира", – говорится в первом указе.

Во втором текст аналогичный, заменено лишь название "республики". В документах указано, что решение Путин принял по просьбе главарей "ЛДНР" – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.