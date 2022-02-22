В Совфеде России заявили о намерении признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах"

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал он.

Рассматривать вопрос, который касается оккупированных украинских территорий, Совфед России намерен 22 февраля.

Совет безопасности РФ рассматривал 21 февраля вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил мнение, что нужно признать "независимость" "ЛДНР" в их "исторических границах", начиная "от Мариуполя".

После обсуждения Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.